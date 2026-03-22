Slušaj vest

Fudbalska javnost u Srbiji sa velikim nestrpljenjem čeka da vidi na delu reprezentaciju sa novim selektorom Veljkom Paunovićem.

Orlovi 27. marta u Viljarealu igraju prijateljsku utakmicu protiv Španije, a četiri dana kasnije dočekaće Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli. Biće to ozbiljan test za selektora, ali i fudbalere.

Zna fudbal - Boško Đurovski Foto: Zorana Jevtić

Bekovi najveći problem

Boško Đurovski, legendarni fudbaler Crvene zvezde, osvajač duple krune sa crveno-belima kao trener, detektovao je probleme u reprezentaciji, za koje je siguran da selektoru Veljku Paunoviću prave probleme.

Nije poznato u kom sistemu i kako će igrati Srbija pod komandom Veljka Paunovića, deluje da će biti sa četvoricom igrača pozadi.

- Imamo velikih problema sa bekovima. Zato je Piksi pribegavao formaciji sa trojicom štopera, gde su mu bekove igrali Kostić i Živković, a to se nije baš pokazalo kao dobro. Taktički bilo je mnogo grešaka i propusta. Nedeljković i Mimović ne igraju, Terzić takođe... I to je ono što verujem mnogo brine Paunovića i stavlja ga na muke - rekao je za Kurir Boško Đurovski.

Umeo je da reši probleme na originalan način - Ilija Petković Foto: Dado Đilas

Petko primio jedan gol u kvalifikacijama, Gvardiola igra isto

Prisetio se Boško Đurovski slične situacije pre 20 godina i podsetio kako se tadašnji selektor Ilija Petković snašao.



- U kvalifikacijama za SP u Nemačkoj 2006. godine Srbija je kao prva otišla na mundijal. Ispred Španije, BiH i Belgije. Setite se samo... Uz gol razliku 16:1. Primili smo samo jedan gol i to od Španaca, kod njih kada je bilo 1:1. Ilija Petković je tada od štopera pravio bekove, Dragutinović je zatvarao levu, a Gavrančić i Dudić po potrebi desnu stranu, dok su centralne defanzivce igrali Vidić i Krstajić. Ti defanzivci koji su igrali po boku, nisu mnogo učestvovali u napadu, izašli bi do centra kako bi mogli da brane protivničku tranziciju - setio se Boško Đurovski, pa nastavio:

- Ali, tada smo imali ofanzivna krila. Možda će nešto slično da uradi Paunović, jer su mu tu idealni za bok Eraković i Pavlović. Verujem da razmišlja u tom pravcu, da igra čvrsto. Pa, tako igra Mančester siti, bez mnogo filozofije Pep Gvardiola primenjuje takvu taktiku. To je neki hibrid, gde se Siti brani u jednom, a napada u drugom sistemu.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Bez straha protiv Španije



Španija će protiv Srbije igrati u najjačem sastavu. Njihov selektor Luis De la Fuente pozvao je sve najbolje što ima u ovom trenutku, ne računajući povređene igrače. Tu su Lamin Jamal, Dani Olmo, Rodri, Martin Zubimendi, Pedro Poro, Pau Kubarsi, Din Hojsen, Emerik Laport...

- Ne treba da se plašimo Španaca. Oni će sigurno igrati takmičarski, iako će to biti prijateljska utakmica. Opet, bliži im se svetsko prvenstvo, pa sigurno neće otkrivati sve karte. Mislim da možemo napraviti dobar rezultat, čak i iznenađenje, ako budemo igrali hrabro i disciplinovano. Španija je kadra da da pet golova, ali i da zataji, ako im zaključaš prilaze golu.

Nije hteo da igra za Srbiju - Aleksandar Pavlović Foto: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Klinci iz dijaspore, teška priča

Pitali smo Đurovskog sme li Srbija sebi da dopusti luksuz da gubi igrače poput Aleksandra Pavlovića, Stefana Bajčetića, Miloša Kerkeza...



- Tu mora da se obrati veća pažnja, mada je Savez nemoćan u mnogim situacijama. Treba biti iskren. Nemci, Švajcarci, Austrijanci i drugi ne žele olako da se odreknu te naše dece... A, i ti momci, rođeni su tamo, vaspitani u njihovom duhu, slabo govore srpski... Najviše u toj priči zavisi od samog igrača i njegovih roditelja, vaspitanja pre svega - objasnio je Boško Đurovski, pa dodao:

- Znam mnogo primera... Vi ste naveli neke. Opet, ima nešto i do nas. Treba biti uporan, pratiti tu decu, obraćati pažnju što više na njih u najranijem uzrastu, skautirati ih... Treba imati tim ljudi koji će ići po čitavoj Evropi i pratiti te dečake. To je baza koju treba čuvati i negovati.