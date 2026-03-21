"Gledali smo jedan Radnički Niš, analizirali i onda sve to 'zgužvali', bacili i dočekali jedan Radnički Niš ispred 16 sa 10 fudbalera, čekajući kontru. Imali su jedan šut koji je završio na stativi, ali to je to. To je takvo opredeljenje, dođeš na Marakanu i 'parkiraš autobus' i čekaš tu jednu šansu. Moji momci su bili strpljivi", rekao je Stanković, prenosi klub.

"Na treningu kada se igra na skraćenom prostoru, 10 na 10, teško je da ne pogrešiš, ali su stvarno bili istrajni do kraja, imali su koncentraciju. Jesmo pogrešili neku procenu duge lopte, ali kada zaokružimo ceo ovaj ciklus, fenomenalno, čestitam im od srca", rekao je Stanković.

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su protiv Radničkog iz Niša sa 2:0, u utakmici 28. kola Super lige Srbije.

"Nekada su intervjui motivacioni govori, šalješ svojim igračima poruke. Oni znaju da će već sledeća utakmica biti važnija od ove ovde, tako da nema kraja u Crvenoj zvezdi, to je jedan krug koji nikada neće stati", rekao je Stanković.

Zvezda će u narednom kolu, posle reprezentativne pauze, gostovati Radniku.

"Imamo reprezentativce, mnogo njih, neka odrade pošteno svoj posao u dresovima svojih zemalja i nek mi se zdravi vrate. Oni koji ovde ostaju imaju par dana odmora, ali onda se odmah nastavlja paklen rad i opet će svaka sledeća utakmica biti najvažnija", zaključio je Stanković.

(Beta)