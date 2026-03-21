Ne samo da Milan prima daleko manji broj golova sa njim u timu, već je opasan i po protivničke golove. Ove subote je postigao jedan od najboljih golova u svojoj karijeri.

Milan protiv Torina na San Siru igra meč 30. kola Serije A, na poluvremenu je 1:1, a "rosonere" je u vođstvo doveo upravo Pavlović, neverovatnim udarcem sa 25 metara!

Odbila se lopta reprezentativcu Srbije, a štoper je primio loptu i raspalio po njoj. Išao je udarac po sredini gola, ali golman nije imao šanse, mreža se zatresla od prečke.

