Fudbaleri Javora odigrali su na svom terenu u Ivanjici nerešeno 0:0 protiv Novog Pazara, u utakmici 28. kola Super lige Srbije.

Strateg gostiju Nenad Lalatović kaže da bi poraz bio nezaslužen ishod po njegov tim kada se sagleda čitav meč i ono što su pružili i jedni i drugi.

- Da smo primili gol iz penala u 96. minuti, mislim da bi me infarkt opalio! Bila bi to potpuno nezaslužena pobjeda Javora. Čestitam mojim momcima, odigrali su izvanrednu utakmicu - rekao je Lalatović posle meča u Ivanjici.

Posebno je naglasio odličan niz rezultata otkako je preuzeo ekipu.

- U šest utakmica pod mojom komandom imamo četiri pobede i dva remija. To je fantastičan niz i dokaz da ova ekipa ima kvalitet - dodao je trener Novog Pazara.

Žali, kako kaže, što u Ivanjici njegov tim nije uspeo da slavi.

- Nedostajalo nam je malo sreće. Mislim da smo mogli i bolje proći i uzeti sva tri boda, ali zadovoljan sam i ovim bodom. Imamo veliku želju za pobedama, vezali smo dva remija, ali idemo dalje uzdignute glave - poručio je Lalatović.

Na kraju, Lalatović je uputio i emotivnu poruku navijačima Novog Pazara, koji su pružili podršku svom timu uprkos velikom prazniku.

- Želim da se zahvalim našim navijačima koji su došli da nas bodre. Danas je Bajram, veliki praznik. Čestitam im od srca, želim da ga provedu u zdravlju, miru i veselju sa svojim porodicama. Njihova podrška nam mnogo znači - zaključio je Lalatović.

