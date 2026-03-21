Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su na svom terenu Hamburg sa 3:2, u utakmici 27. kola nemačke Bundeslige.
SPEKTAKULARAN PREOKRET MILIONERA: Borusija protiv Hamburga uzela sva tri boda
Hamburg je golovima Filipa Otelea u 19. i Alberta Lakonga u 38. minutu poveo sa 2:0, ali je domaći tim u nastavku stigao do preokreta i pobede.
Dortmund je već u prvom poluvremenu imao šansu da smanji rezultat, ail Feliks Nmeča nije iskoristio penal u 45. minutu.
Domaći tim je golovima Ramija Bensebainija sa penala, u 73. i 84. minutu, i pogotkom Serua Girasija u 78. minutu stigao do sva tri boda sa ove utakmice.
Borusija Dortmund je druga na tabeli Bundeslige sa 61 bodom, odnosno ima devet manje od lidera Bajerna iz Minhena, dok je Hamburg na 11. mestu sa 30 bodova.
(Beta)
