Slušaj vest

Fudbaleri Partizana odigrali su 1:1 protiv Mladost u Lučanima u meču 28. kola Superlige Srbije.

Partizan - Mladost Foto: Srdjan Stevanovic

Crno-belima ovaj bod nije mnogo pomogao pošto ih je Vojvodina prestigla na tabeli.

Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crno-belih Srđan Blagojević.

"Mnogo pitanja, razloga za razmišljanje. Prosuli smo prvo poluvreme. Mladost je zaigrala u niskom bloku, zatvorila je prostor, pretili su iz kontranapada. Imali su jednu šansu, dali gol. Imali su par ozbiljnih kontri. Nismo uspeli da pronađemo odgovor, nije bilo ni agresije. Drugo poluvreme, imali smo igrača više, zadovoljniji sam drugim poluvremenom, pre svega energijom i odgovorom na situaciju koja je bila. Uspeli smo srećom da izjednačimo. Imamo dosta posla, dosta moramo da radimo. Nadam se da će u sledećim utakmicama pomak biti vidljiviji. Imamo za šta da se borimo", rekao je Blagojević.

VOJVODINA-PARTIZAN_06.JPG
MLADOST-PARTIZAN_33.JPG
PARTIZAN-TSC (KUP)_18.JPG
FK Partizan

Gol Ćirića Partizanu iz mrtvog ugla Izvor: Arena 1 Premium