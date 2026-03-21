Fudbaleri Evertona pobedili su na svom terenu Čelsi sa 3:0, u utakmici 31. kola Premijer lige.
Fudbal
NOVA KATASTROFA ČELSIJA: Everton produbio agoniju "plavaca"
Slušaj vest
Everton je poveo u 33. minutu golom Beta, isti igrač je duplirao prednot domaće ekipe u 62. minutu, da bi konačan rezultat postavio Iliman Endiaje u 76. minutu, na asistenciju Beta.
Posle 13. pobede od početka šampionata, Everton je sedmi na tabeli sa 46 bodova, odnosno ima dva manje od šestoplasiranog Čelsija.
Fudbaleri Evertona će u narednom kolu Premijer lige gostovati Brentfordu, dok će Čelsi dočekati Mančester siti.
(Beta)
Reaguj
Komentariši