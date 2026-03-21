Mladost i Partizan podelili bodove u Lučanima - 1:1
TRENER MLADOSTI ŽALI ZA ISPUŠTENOM POBEDOM: Zaslužili smo sva tri boda...
Partizan - Mladost
Crno-belima ovaj bod nije mnogo pomogao pošto ih je Vojvodina prestigla na tabeli.
Trene Mladosti Nenad Mijailović izneo je svoje prve utiske posle meča. Mijailović žali za ispuštenom pobedom u finišu
"Kad dođe na ovakav način i u poslednjim momentima, mislim da smo zaslužili tri boda. Da nam je neko pre utakmice ponudio bod, verovatno bismo bili zadovoljni. Posle gola smo imali dve sjajne kontre. Imamo svoje probleme u igri, ali i u tome što imamo igrača manje često, što je diskutabilno. Možda da u ovoj pauzi vežbamo igru sa igračem manje. Čestitam mojim momcima na svemu što su uradili i osvojili ovaj bod", rekao je Mijailović.
