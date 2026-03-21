Slušaj vest

Igrač ovog kluba i bivši član lučanske Mladosti, Mihailo Vesnić preminuo je iznenada u 26. godini.

On je nastupao za Mladost iz Lučana nekoliko sezona, a pored toga je bio na pozajmicama u FAP-u iz Priboja, kao i u Savincu.

Tokom sezone 2022/23 postigao je i gol za Mladost u Superligi Srbije protiv Radnika iz Surdulice u šestom kolu u pobedi od 3:2.

- Mihailo nije bio samo izuzetan fudbaler, već i divan čovek, saigrač i prijatelj. Njegova posvećenost, borbenost i ljubav prema klubu zauvek će ostati deo naše svlačionice i naših srca. U ovom teškom trenutku upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, vaš FK Savinac - napisali iz ovog kluba.

Mihailo Vesnić rođen je 5. janaura 2001. godine u Užicu. Igrao je na poziciji centralnog beka.