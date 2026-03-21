Za ubistvo se sumnjiči njegov brat, Jetmir Isufi, bivši fudbaler Dukađinija, nakon verbalne svađe, prenosi "Sinjali".

U međuvremenu se oglasilo i Osnovno tužilaštvo u Peći, koje je saopštilo da je osumnjičeni uhapšen i da mu je po nalogu državnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati, prenosi Gazeta Express.

- Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je usled teških povreda preminula. Smrt žrtve konstatovao je dežurni lekar iz Regionalne bolnice u Peći - navodi se, između ostalog, u saopštenju.

Iz tužilaštva je takođe saopšteno da su na lice mesta izašle sve relevantne policijske jedinice, kao i državni tužilac iz Odeljenja za teška krivična dela, koji su zaplenili oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ovom slučaju, kao i druge relevantne dokaze.