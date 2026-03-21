Legendarni Žoze Murinjo nije uspeo da sakrije emocije tokom minuta ćutanja na stadionu "Luž", koji je održan u čast Silvina, neposredno pred meč između Benfike i Vitorije Gimaraeš.

Nekadašnji portugalski reprezentativac, koji je preminuo u 67. godini posle duže bolesti, gotovo dve decenije bio je uz Murinja u ulozi trenera golmana.

- Danas plačem, ali znam da ću ponovo umeti da se nasmejem, i to često, prisećajući se svih trenutaka koje smo zajedno proživeli. U porodici Murinjo zauvek ćeš imati posebno mesto i nastavićeš da živiš kroz nas. Slušaću te pred svaku utakmicu: „Brate, sve će biti u redu“. Počivaj u miru, brate - napisao je Murinjo.