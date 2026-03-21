Fudbaleri Juventusa i Sasuola odigrali su nerešeno 1:1 u Torinu u meču 30. kola Serije A.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari

Strelci su bili Jildiz u 14. minutu za Juventus, a Pinamonti u 52. minutu za Sasuolo.

Dušan Vlahović je konačno zaigrao posle četiri meseca. U igru je ušao iu 79. minutu i ubrzo iznudio penal za Juventus.

Vlahović je pogodio Džeja Idzesa u ruku, pa je nakon VAR provere dosuđen jedanaesterac za Juventus.

Međutim, Vlahović koji je redovno izvodio jedanaesterce do sada nije bio taj koji je preuzeo odgovornost već je to učinio Manuel Lokateli i šutirao očajno. Pročitao ga je Murić.

Do kraja meča nije bilo promene rezultata.

