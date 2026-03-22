Fudbaleri Budućnosti doživeli su novi šamar u prvenstvu, što je dodatno podiglo tenzije među pristalicama kluba koji vodi Miodrag Božović.

Podgoričani su pali na gostovanju u Kotoru, gde ih je savladao Bokelj rezultatom 2:0.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledio je burnan revolt navijača Budućnosti. Besni zbog još jednog razočaranja, tražili su od igrača da skinu dresove . Fudbaleri su bez pogovora ispunili zahtev, a potom pognutih glava krenuli ka svlačionici.

Miodrag Božović

Trener Miodrag Božović poručio je da ima razumevanja za ovakvu reakciju najvatrenijih pristalica.

"Navijači i treba da budu nezadovoljni. Ne mogu biti zadovoljni ovakvim rezultatima. Imaćemo dva slobodna dana, a onda nas čeka Memorijalni turnir "Andrija Delibašić". Moramo još da radimo", rekao je trener Budućnosti Miodrag Božović za "Lob Sport" i potom dodao:

"Bokelj je u prvom poluvremenu imao dve stopostotne šanse, ali nas je Milan Mijatović spasao. U prvih petnaestak minuta drugog poluvremena smo počeli dobro, kontrolisali utakmicu i ličilo je kao da ćemo da odigramo mnogo bolje u nastavku. Ali, posle indvidualnih grešaka primili smo gol i nismo imali snage da se vratimo u utakmicu".

