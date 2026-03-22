GOTOVO JE! SLAVNI AS DOBIO OTKAZ! Borusija ostala bez sportskog direktora, klub se odmah oglasio saopštenjem!
Sebastijan Kel više neće obavljati funkciju sportskog direktora Borusije Dortmunda, saopštio je nemački bundesligaš.
"Borusija Dortmund i sportski direktor Sebastijan Kel su se međusobno dogovorili da prekinu saradnju. Zahvaljujemo Sebastijanu na njegovoj posvećenosti klubu i njegovim dostignućima i želimo mu sve najbolje u budućnosti", saopštio je klub.
Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia
Kel (46) je legendarni igrač Borusije, za koju je igrao od 2002. do 2015. godine. Osvojio je tri titule prvaka Nemačke, jedan Kup i igrao je u finalu Lige šampiona 2013. godine.
