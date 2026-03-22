Slušaj vest

Sebastijan Kel više neće obavljati funkciju sportskog direktora Borusije Dortmunda, saopštio je nemački bundesligaš.

"Borusija Dortmund i sportski direktor Sebastijan Kel su se međusobno dogovorili da prekinu saradnju. Zahvaljujemo Sebastijanu na njegovoj posvećenosti klubu i njegovim dostignućima i želimo mu sve najbolje u budućnosti", saopštio je klub.

Atalanta - Borusija Dortmund Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Kel (46) je legendarni igrač Borusije, za koju je igrao od 2002. do 2015. godine. Osvojio je tri titule prvaka Nemačke, jedan Kup i igrao je u finalu Lige šampiona 2013. godine.

