Pobedu Sanderlendu doneo je Brajan Brobi golom u 90. minutu.
Fudbal
AU, KAKAV KOŠMAR NJUKASLA... SANDERLEND DO POBEDE U 90. MINUTU! Pogledajte kako je Brajan šokirao rivala u poslednjim sekundama, ovaj gol obilazi Englesku!
Slušaj vest
Fudbaleri Sanderlenda pobedili su danas na gostujućem terenu Njukasl 2:1, u 31. kolu engleske Premijer lige.
Poveo je Njukasl golom Entoni Gordona u 10. minutu, a Sanderlend je izjednačio pogotkom Šemsdina Talbija u 57. minutu.
Barselona - Njukasl, 1/8 finala Lige šampiona Foto: JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Sanderlend je na 11. mestu sa 43 boda, a Njukasl je na 12. poziciji sa bodom manje.
U narednom kolu, Sanderlend će dočekati Totenhem, dok će Njukasl u Londonu gostovati Kristal Palasu.
Reaguj
Komentariši