Barselona je ostvarila važnu pobedu protiv Rajo Valjekana rezultatom 1:0, zahvaljujući golu Arauha. Ova pobeda čuva prednost u La Ligi.
29. kolo
VAŽNA POBEDA BARSELONE NA KAMP NOU! Minimalac protiv Rajo Valjekana!
Fudbaleri Barselone savladali su Rajo Valjekano rezultatom 1:0 u meču 29. kola La Lige.
Gol odluke postigao je Arauho u Ronald Arauho u 24. minutu, glavom nakon pekida.
Ovim trijumfom Barselona je zadržala najmanje četiri boda prednosti u odnosu na Real Madrid, bez obzira na ishod madridskog derbija. Rajo, s druge strane, nastavlja sa slabim rezultatima na gostovanjima.
