Mnogobrojne poznate ličnosti i ovog vikenda stižu na beogradski aerodrom, a među njima je i srpski fudbaler Nemanja Gudelj.

Ovog puta izostala je njegova supruga Anastasija, za koju koju se pretpostavlja, kako je preneo "Mondo", da je ostala u Španiji gde ovaj par i živi.

Nemanja Gudelj stigao u Beograd

Podsetimo, Gudelj je u Beograd stigao na okupljanje reprezentacije.

Selektor Veljko Paunović će u ponedeljak okupiti "Orlove", a zatim ih odvesti na gostovanje Španiji sa kojom će se sastati 27. marta na stadionu Viljareala, popularnoj "Keramici".

Četiri dana kasnije, Srbija će igrati prijateljski meč posle dužeg vremena u svojoj zemlji, i to u Bačkoj Topoli, protiv Saudijske Arabije.

