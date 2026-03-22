Fudbaler Evertona nema dilemu da je njegov tim istinski prvak Afrike što je i pokazao na terenu, minimalnom pobedom,ali i kaže pomirljivom tonu za razliku od većine njegovih sunarodnika, da je spreman da "vrati medalje" Marokancima ako to znači da će tenzije da splasnu.

AFCON je, podsetimo, posle dva meseca od finala Kupa afričkih nacija oduzeo pobedu Senegalu i titulu dodelio Marokancima zbog toga što su se gosti u finišu meča povukli sa terena, kao čin revolta zbog dosuđenog penala za domaćina.

Prekid je usled odlaska Senegalaca sa terena trajao gotovo 20 minuta, nakon čega je meč nastavljen.

Skoro 60 dana kasnije, stigla je konačna odluka - pobeda je pripala Maroku za "zelenim stolom" rezultatom 3:0.

"To je jednostavno smešno... Fudbalska utakmica se dobija na terenu i mi smo to uradili u Maroku. Uradili smo ono što smo morali na terenu, pobedili smo u toj utakmici. Zaslužujemo da budemo afrički šampioni, mi smo afrički šampioni, zbog nas! Titule se osvajaju na terenu, a ne u kancelarijama", poručio je fudbaler koji je sa kapitenskom trakom predvodio Senegal u verovatno najkontroverznijem finalu Afričkog kupa nacija.

Gej je reagovao na poslednje, krajnje neočekivane odluke vrha afričkog fudbala, na činjenicu da im je oduzet pehar i ime Maroka upisano u istorijske almanahe kao šampion Afrike za 2026. godinu.

Na tu odluku usledila je i ekspresna žalba FS Maroka Sudu za sportsku arbitražu u Ženevi.

"Da se ja pitam, rekao bih FS Senegala da se ne žali na odluku Afričkog saveza. Ako treba spreman sam i da Marokancima predam medalje samo da tenzija splasne", poručio je Gej.