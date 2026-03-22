U direktnoj borbi za opstanak, Notingem je deklasirao favorizovanog rivala.

Gosti su povelo preko Igora Žezusa u 45. minutu, a Morgan Gibs-Vajt je u 62. duplirao prednost. Za konačan rezultat poberinuo se Avondži u 87. minutu.

Spursi su još iznad "crte", zahvaljujući Aston Vili, koja je savladala Vest Hem.

Dakle, sada je Notingem 16. na tabeli sa 32 boda, Totenhem ima 30, a Vest Hem je prvi ispod "crte" sa 29 bodova.

Navijači Totenhema prepoznali su trenutak kad treba najviše da pomognu svom timu i pred početak meča su napravili spektakularnu atmosferu, očekivalo se da će izabranici Igora Tudora na njihovim "krilima", a nakon remija sa Liverpulom i pobede nad Atletikom, krenuti na "šumare" svim silama, ali to se nije desilo.

Totenhem je produžio agoniju, Igor Tudor definitivno nije "spasilac"ovaj tim već 13 utakmica ne zna za trijumf u domaćoj ligi i zreo je da ispadne. Ukoliko se to zaista desi, videćemo jednu od većih senzacija u fudbalu u ovom veku.

Podsetimo, Totenhem je aktuelni pobednik Lige Evrope.