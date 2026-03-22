Brđani su na svom stadionu i na debiju trenera Marka Jakšića odlično otvorili meč, jer su već u 17. minutu poveli golom Uroša Miladinovića.

Tim rezultatom otišlo se na odmor, a u durgom delu Čuakrički je na 2:0 povećao u 70. minutu, kada je Filip Matijašević bio strelac.

Delovao je da je sve rešeno, ali nisu tako mislili gosti iz Pančeva, koji su 79. minutu prvo smanjili na 2:1, kada je Karikari matirao golmana Čukaričkog.

Već u 83. minutu na semaforu je bilo 2:2, jer je Nikola Jovanović poravnao rezultat.

Samo minut kasnije došao je hladan tuš za Pančevce, koji su ostali sa desetoriciom na terenu, jer je Karikari dobio drugi žuti karton i morao je da izađe iz igre.

Remi je bio u vazduhu, čekao se samo kraj kako bi se bodovi podelili, ali u 97. minutu Čukarički uspeva da dođe do gola za pobedu, a strelac je bio Andreja Stojanović.

