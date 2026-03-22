Fudbaleri Željezničara, koje sa klupe predvodi srpski trener Savo Milošević, odigrali su nerešeno 1:1 protiv Širokog Brijega u utakmici 26. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
SKANDAL
SRPSKI TRENER U CENTRU SKANDALA U BOSNI I HERCEGOVINI: Milošević gledao tuču navijača sa policijom, meč produžen 23 minuta!
Međutim ovaj susret obeležio je prekid meča koji se dogodio tokom drugog poluvremena.
Savo Milošević
Tada je došlo je do prekida utakmice, kada su sudija Haris Halkić, delegat Renato Buhić i komesar za bezbednost Dejan Avramom odlučili da je to najbolje, zbog transparenta koji su imali navijači Željezničara.
Tu je došlo i do velikog sukoba policije i navijača, koja je trajala nekoliko minuta, dok su fudbaleri Širokog Brijega odlučili da napuste teren.
Sve su to gledali igrači Željezničara i srpski trener Savo Milošević.
Nakon kratke tuče, sudija Halkić je dao znak da se utakmica nastavi, pa je nadoknada trajala čak 23. minuta.
