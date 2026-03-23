Objava Georgine Rodrigez, verenice slavnog portugalskog fudbalera Kristijana Ronalda, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Georgina je na svom storiju objavila fotografiju koja savršeno oslikava luksuzan način života slavnog para. Verovali ili ne, na jednoj fotki prikazano je bogatstvo od oko 18 miliona evra!

Reč je o "romantičnoj" fotografiji na kojoj se vide samo njihove ruke na volanu Ronaldovog automobila... Međutim, reč je o jednom od najskupljih automobila iz bogate kolekcije Portugalca - "Buggatti Centodieci" vredan oko 11.8 miliona evra.

Na rukama nose satove brenda "Patek Philippe" - Kristijanov model vredi oko 615 hiljada evra, a Georginin "skromnih" 385.000.

I to nije sve... Na ruci Ronaldove verenice blješti dijamantski prsten čija vrednost se procenjuje na vrtoglavih 5.3 miliona evra!