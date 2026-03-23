Heroj Čukaričkog je postao Andreja Stojanović.

Imao je Čukarički dva gola prednosti pošto je Miladinović bio strelac u 17. minutu, a Matijašević u 70.

Trener Železničara Radomir Koković je napravio petostruku izmenu u 77. minutu, a njegov tim je u narednih pet minuta stigao do izjednačenja golovima Karikarija i Jovanovića.

Karikari je zatim dobio drugi žuti karton u 84. minutu, a u 91. minutu je Milan Pavkov ušao u igru za domaći tim.

Upravo Pavkov je spustio loptu glavom nakon slobodnog udarca za svoj tim. Ona je stigla do Miladinovića koji je uspeo da je prosledi do Stojanovića, a on je u 97. minutu, postigao pobedonosni gol.

Usledilo je veliko slavlje, svi igrači Čukaričkog su sa klupe su uleteli na teren kako bi proslavili gol za pobedu koja je izuzetno važna za trku za plej-of.

