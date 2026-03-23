VELJKO PAUNOVIĆ SE OBRAĆA SRBIJI: Nisam bio spreman na razgovor sa Tadićem! Stranac u reprezentaciji? U budućnosti...
Selektor Srbije Veljko Paunović održaće danas od 12 časova konferenciju za medije pred prijateljske mečeve protiv Španije i Saudijske Arabije.
Detaljna analiza tima
"Kostur tima imamo solidan. Dva centralna beka igraju na top nivou. Isto tako i igrači koji su njihova podrška. Sredina terena imamo igrače koji igraju konstatno, napad isto tako mislim da smo solidni. Krila i bekovi... Još uvek možda nemaju ni dovoljnu minutažu i učinak. Ekipa koja mi koja teži da napada po bokovima, potrebno je još više tu da radimo. Nemamo luksuz da sklonimo igrače koji ne igraju u svojim klubovima."
Lukas Baros u reprezentaciji?
"Bio sam zaista lepo iznenađen kvalitetom koji je pokazao Baros kada sam ga video na jednom meču Vojvodine. Tada sam rekao da nam ovakav profil igrača treba, ali ne da ćemo da ga pozovemo. Kada je reč o tom pitanju stranaca: to je stvar koju vi novinari treba da povedete u formi ankete, debate... Ne isključujem tu mogućnost u budućnosti, ali nismo radili ništa po tom pitanju trenutno."
Stefan Bajčetić
"Radimo sa svim igračima koji mogu da budu selektirani za našu reprezentaciju. Iz poštovanja prema našem narednom rivalu i porodici Bajčetić - ne bi bilo u redu da se o tome bilo šta priča javno. Ako neko od igrača ne bude zadovoljan svojim statusom... Mi smo tu, mi smo Srbija i čekamo neki signal."
O Super ligi Srbije...
"Ima kvalitetnih igrača, volim da gledam našu ligu, volim da gledam Železničar iz Pančeva koji igra jako lep fudbal... Volim da gledam tri ekipe koje su u vrhu tabele Crvene zvezda, Partizan i Vojvodina. Verujem u potencijal naših igrača. Biti na licu mesta i prepoznati talenat - to nam jako znači."
Tadić - nisam bio spreman na novi razgovor
"Sa Tadićem sam imao razgovor u novembru. Onda preko njegovog agenta razmenu informacija. Nismo imali ponovo razgovor. Nisam bio spreman da imam novi razgovor sa Tadićem, nismo se pomerili od tačke ranije. Da li postoji mogućnost u budućnosti? Naravno. Ali u ovom trenutku nisam bio spreman."
Strah od Španije? Ne....
"Da je Španija jaka to svi znamo, ali nikada ne počinjem sa pogledom - da imamo neki strah. U fudbalu može da se pobedi, izgubi i igra nerešeno, ali sve to bez straha. Nema mesta strahu. Verujem da ako hoćemo da igramo sa najjačim reprezentacijama - onda nema šta da se krijemo. Svi ovde želimo da dođemo u budućnosti do finala nekog velikog takmičenja, a kada je tako, ne postoji drugi put od toga da igraš sa najjačima. Naš cilj je da igramo protiv najboljih."
Miks mečeva je jako dobar
"Zadovoljni smo što imamo tu priliku da igramo protiv reprezentacija Španije i Saudijske Arabije. Žao mi je naravno zbog svih okolnosti koje su dovele do svega toga, ali FSS je brzo reagovao i dobili smo izuzetno dobre rivale. Imamo još za rivala Meksika za 4. jun, a još uvek čekamo i drugog rivala u tom terminu."
Utvrđujemo stanje igrača...
"Luka Jović je imao sudar glavom, mislimo da će biti sve u redu, ali potrebno je da vidimo još. Naravno, da vidimo da li je bilo i drugih povreda i da obratimo pažnju na igrače koji imaju mnogo minuta u poslednjih mesac. Postoji mogućnost da se evenutalno doda neko na spisak ili da se nešto promeni. Bukinca smo priključili "A" reprezentaciji".
Odmah o braći Milinković-Savić
"Za mene je povratak braće Milinković-Savić izuzetan događaj i zadovoljstvo što ponovo mogu da radim sa njima. To je veliki dobitak za srpski fudbal. To su dva bitna karaktera i svlačionici i jako voljena od strane saigrača. Jako mi je drago da možemo da računamo na njih."