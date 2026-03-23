Fudbaleri Intera i Fiorentine odigrali su sinoć nerešeno 1:1, u utakmici 30. kola Serije A.

Inter, koji je zbog suspenzije trenera Kristijana Kivua sa klupe predvodio Kolarov, poveo je golom Frančeska Pia Espozita u prvom minutu, dok je izjednačenje Fiorentini doneo Šer Ndur pogotkom u 77. minutu.

"Nije ovo bila naša najbolja utakmica i Nismo u najboljem periodu sezone, ali i dalje imamo šest bodova prednosti na vrhu tabele, tako da je sve u našim rukama", rekao je Aleksandar Kolarov posle utakmice, prenose italijanski mediji.

"Nedostaje nam odlučnost, možda i oštrina, jer se umor akumulira zbog velikog broja utakmica. Navikli smo da gledamo Inter koji dominira, ali i dalje imamo šest bodova prednosti. Razumem kritike, ali Inter je i dalje lider", dodao je srpski stručnjak.

Aleksandar Kolarov u ulozi selektora Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Inter je bez pobede na poslednje četiri takmičarske utakmice, osvojivši samo dva boda iz poslednje tri utakmice Serije A. ; To znači da je ekipa Milana smanjila zaostatak za Interom na šest bodova, dok trećeplasirani Napoli ima sedam bodova manje od lidera italijanskog šampionta.

Posle reprezentativne pauze, Inter čekaju utakmice sa Romom i Komom, a u borbi za titulu mogao bi da mu pomogne i derbi Milana i Napolija u 31. kolu.

