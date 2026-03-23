Paunović se obratio novinarima i javnosti na konferenciji za medije koja je održana u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi uoči okupljanja reprezentacija za prijateljske utakmice protiv Španije i Saudijske Arabije.

Paunović je uspeo da vrati u nacionalni tim braću Sergej Milinković-Savić, a pitanje jednog novinara se odnosilo na povratak nekadašnjeg kapitena Dušana Tadića.

Veljko Paunović

"Sa Tadićem sam imao razgovor u novembru. Onda preko njegovog agenta, ili prijatelja, imao sam razmenu informacija", rekao je Paunović i dodao:

"Nisam bio spreman da imam novi razgovor sa Tadićem, nismo se pomerili od tačke ranije. Da li postoji mogućnost u budućnosti? Naravno. Ali konkretno za poziv u reprezentaciju u ovom trenutku nisam bio spreman".

Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije

Podsetimo, Dušan Tadić je odlučio da se povuče iz reprezentacije za koju je odigrao 111 utakmica. Poslednji je odigrao na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Ne propustiteFudbalSVET JE ČEKAO DA SE OVO DESI JOŠ OD DUŠANA TADIĆA! Madrid će zauvek pamtiti ono što je Srbin uradio, a sada je Valverde uspeo da to ponovi!
FudbalDOŠAO JE TADIĆ, A ONDA BUM, BUM, BUM! Hit priča o bivšem kapitenu Srbije! Stigao je i odmah sve promenio!
FudbalLAZOVIĆ I TADIĆ DOBILI NEOČEKIVANO DRUŠTVO! Dobro poznato lice stiglo u Al Vahdu!
FudbalBIO JE NA KORAK DO CRVENE ZVEZDE! Dušan Tadić otvoreno o ponudama!
