Upitan o načinu na koji je objavljen spisak igrača za predstojeće mečeve i sličnosti koji ima sa načinom na koji reprezentacija Bratila saopštava spisak, a u odgovoru je citirao Bastijana Švajnštajgera.

"Što je rekao moj prijatelj i bivši igrač Bastijan Švajnštajger, savet koji je njemu dat: Trend je tvoj prijatelj (Trend is your friend). Nama je na neki način važno da smo u skladu sa tim svetskim trendovima, jer na jedan način pokazuje i našu svest, naš mentalitet, a onda otvara i put da naš unutrašnji mentalitet, pobednički i takmičarski jačamo", rekao je Paunović na konferenciji za novinare.

Paunović je bio trener nekadašnjem nemačkom fudbaleru u Čikagu u periodu od 2017. do 2019. godine.

Podsetimo, Švajnštajger, koji je završio karijeru 2020. godine, u 2025. godini je bio u žiži interesovanja medija zbog razvoda od Ane Ivanović.

Nastavio je selektor o važnosti praćenja trendova u fudbalu.

"Vidite i sami, jako jednostavne stvari. Prvi igrač je isekao štucnu pozadi jer mu je bilo vruće, onda su počeli svi da rade to. To je neko praćenje trenda. Ne ugleda se neko na nekoga koji nema glavnu potporu, a to je fudbaler sa kvalitetom i jakim pobedničkim mentalitetom. Svi bi da budu kao pobednik. Svako prati neki primer. Važno je pratiti trendove i za nas".

