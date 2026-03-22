Francuski fudbaler i član Atletiko Madrida Antoan Grizman blizu je prelaska u Orlando, piše američki ESPN.

Kako se navodi, Grizman je speman da sa Orlandom potpiše dvogodišnji ugovor, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu godinu.

Francuski fudbaler ima ugovor sa Atletikom do juna 2027. godine, a Marka navodi da je madridski klub dao dozvolu Grizmanu da pregovara sa Orlandom kako bi od jula prešao u SAD.

Grizman je sa 211 golova najbolji strelac Atletiko Madrida svih vremena.

On je tokom karijere igrao još i za Real Sosijedad i Barselonu.

Orlando se nalazi na 13. mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa tri boda posle pet kola.