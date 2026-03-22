Francuski fudbaler i član Atletiko Madrida Antoan Grizman blizu je prelaska u Orlando, piše američki ESPN.

Kako se navodi, Grizman je speman da sa Orlandom potpiše dvogodišnji ugovor, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu godinu.

Francuski fudbaler ima ugovor sa Atletikom do juna 2027. godine, a Marka navodi da je madridski klub dao dozvolu Grizmanu da pregovara sa Orlandom kako bi od jula prešao u SAD.

Grizman je sa 211 golova najbolji strelac Atletiko Madrida svih vremena.

On je tokom karijere igrao još i za Real Sosijedad i Barselonu.

Orlando se nalazi na 13. mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa tri boda posle pet kola.

Ne propustiteFudbal"NISMO SE POMERILI..." Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju?! Veljko Paunović otkrio detalje pregovora sa bivšim kapitenom
Veljko Paunović i Dušan Tadić
Fudbal"RAZUMEM KRITIKE, ALI..." Kolarov seo na klupu Intera, pa posle kiksa odgovorio javnosti: I dalje smo lideri
Aleksandar Kolarov
FudbalVELJKO PAUNOVIĆ SE OBRAĆA SRBIJI: Nisam bio spreman na razgovor sa Tadićem! Stranac u reprezentaciji? U budućnosti...
Veljko Paunovic KZN_230326011.JPG
Fudbal"DA SAM OTIŠAO IZ PARTIZANA RANIJE, NE BIH ZAVRŠIO IZA REŠETAKA" Životna priča čuvenog predsednika Partizana - od teške sirotinje do miliona!
djuric-foto-zorana-jevtic-3-23-01-2021.jpg

Luka Jović gol za AEK Izvor: Arena sport 7