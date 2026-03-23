Čukarički je ostvario pobedu u dramatičnom meču 28. kola Super lige Srbije, u derbiju runde protiv Železničara na Banovom brdu (3:2).

Svega je bilo u ovom susretu, ekipa debitanta na klupi Čukaričkog Marka Jakšića imala je dva gola prednosti, u kratkom vremenskom intervalu Pančevci su stigli do izjednačenja, činilo se tada da mogu i do preokreta.

"Iskreno, kad je Železničar izjednačio na 2:2, vratio nam se svima film iz meča protiv Vojvodine, kad smo takođe na Banovom brdu imali prednost od dva gola, a potom smo dozvolili Novosađanima da preokrenu. Plašili smo se da nam se to ne ponovi, ne mogu ni da pomislim kako bi nam bilo da se to dogodilo. Ali, verovali smo jedni u druge, imali smo neverovatnu energiju i želju da osvojimo tri boda, na kraju smo za to nagrađeni pogotkom u poslednjim sekundama meča“, kazao je levi bek belo-crnih Andreja Stojanović.

Bio je ovo jedan od najvažniji Stojanovićevih golova u karijeri, ali on je želeo da istakne još jedan.

"Bila je to 2017. godina, igrali smo utakmicu za titulu na stadionu Crvene zvezde, a slavili smo sa 3:1. Imao sam tu sreću da postignem poslednji pogodak u toj utakmici, i taj gol će ostati u večnom pamćenju. Eto, toliko godina posle toga, gotovo čitavu deceniju kasnije, došao je ovaj pogodak, takođe veoma bitan. Da smo osvojili samo bod, bilo bi nam daleko teže u borbi za plej-of", priznao je Stojanović.

Čukarički jeste napravio veliki korak ka gornjoj polovini tabele, čak se popeo i na sedmu poziciju, ali daleko od toga da je sve rešeno u borbi za plej-of.

"Ništa nije gotovo. Čekaju nas još dve izuzetno teške utakmice, ko ima prava da preti Partzanu u Humskoj ili odličnoj ekipi Radničkog iz Kragujevca? Polako, jedan po jedan meč… Znamo da smo napravili važan korak, pratićemo naravno i ostale rezultate, ali pre svega ćemo biti koncentrisani na naše utakmice i na ono što mi treba da pokažemo na terenu", istakao je Stojanović.

Rekao je na konferenciji za novinare šef struke Marko Jakšić da je upozorio igrače uoči susreta sa Železničarom da će morati u dobrom delu utakmice da se spuste u „nisku zonu“ i da će dobar deo utakmice „patiti“.

"Jeste upozorio nas je šef na to. Nije bilo toliko lepote u igri, mada opet bilo je zaista lepih poteza na utakmici, ne samo naših, već i protivnika. Bitniji je bio rezultat ovoga puta, meč je imao ogroman značaj, samo je bilo bitno da osvojimo tri boda. Posle vođstva smo se povukli, čekali i dočekali šansu za 2:0, ali smo zaista „patili“, kao što je šef rekao. Opet, znali smo šta radimo, bili smo dovoljno disciplinovani i na kraju smo uspeli da ostvarimo cilj u ovoj utakmici. Jednostavno, ovako smo želeli da igramo i isplatilo se".

Opisao je Stojanović najpre situaciju kod prvog gola, gde je bio asistent, a potom i kod trećeg pobedničkog, gde je bio egzekutor.

"Matijašević je sjajno centrirao sa desne strane, zaista šteta što Tedić nije pogodio, bio bi to evrogol, retko viđen. Kad se lopta od prečke odbila do mene, shvatio sam da nisam u najboljoj poziciji da šutirao, poslao sam loptu baš ka Tediću i Miladinoviću, srećom ovaj drugi je bio dovoljno proseban da iz dobre pozicije pogodi Popovićevu mrežu. A treći gol… Pa, iskreno, bilo mi je potrebno nekoliko sekundi da uopšte shvatim šta se dogodilo".

Želeo je Stojanović da pohvali i rivala.

"Zaista igraju dobar fudbal i svaka im čast na tome i na svemu što su uradili ove sezone. Nadam se da ćemo još jednom odmeriti snage u plej-ofu. Imaju odlične igrače, ali bih istakao i šefa Radomira Kokovića, koji te igrače čini bar 50 odsto boljima na terenu. U svakom monentu znaju šta treba rade, u deliću sekunde mogu da vam naprave problem i zbog toga je veoma teško igrati protiv njih", zaključio je Stojanović.

