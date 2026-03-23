Federiko Valverde je dobio direktan crveni zbog šutiranja Aleksa Baene, a sudija Munuera Montero je u svom izveštaju obrazložio da ga je Urugvajac šutnuo namerno, a po pravilu trebalo bi da dobije dva meča zabrane igranja.

La Liga je potvrdila ovu odluku, koja još uvek nije zvanična, jer Real Madrid priprema žalbu.

Federiko Valverde na utakmici protiv Altetliko Madrida

Ipak, veruje se da će odluka ostati na snazi, te da će u tom slučaju Valverde propustiti dva na papiru lakša meča, protiv Majorke u gostima i Đirone u Madridu.

S druge strane, suspenzija i nije toliko loša vest ako se uzme u obzir da će Valverde taman odmoriti pred oba meča protiv Bajern Minhena, koji su na programu 7. i 15. aprila.

