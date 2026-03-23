Federiko Valverde je dobio direktan crveni zbog šutiranja Aleksa Baene, a sudija Munuera Montero je u svom izveštaju obrazložio da ga je Urugvajac šutnuo namerno, a po pravilu trebalo bi da dobije dva meča zabrane igranja.

La Liga je potvrdila ovu odluku, koja još uvek nije zvanična, jer Real Madrid priprema žalbu.

Federiko Valverde na utakmici protiv Altetliko Madrida Foto: JUANJO MARTIN/EFE

Ipak, veruje se da će odluka ostati na snazi, te da će u tom slučaju Valverde propustiti dva na papiru lakša meča, protiv Majorke u gostima i Đirone u Madridu.

S druge strane, suspenzija i nije toliko loša vest ako se uzme u obzir da će Valverde taman odmoriti pred oba meča protiv Bajern Minhena, koji su na programu 7. i 15. aprila.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFudbalOGLASIO SE HEROJ SUPERLIGAŠKE UTAKMICE! Posle velike drame doneo pobedu u 97. minutu: Vratio nam se svima film...
CUKARICKI-ZELEZNICAR_29.JPG
FudbalNEMA MESTA ZA ZVEZDU REAL MADRIDA! Selektor Engleske odabrao čoveka koji više od tri godine nije hteo da igra za reprezentaciju
Ben Vajt
Fudbal"MOJ PRIJATELJ BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER..." Selektor Srbije totalno neočekivano citirao bivšeg muža Ane Ivanović
Paunović i Švajnštajger
Fudbal"NISMO SE POMERILI..." Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju?! Veljko Paunović otkrio detalje pregovora sa bivšim kapitenom
Veljko Paunović i Dušan Tadić

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram