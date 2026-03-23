BUM! EVROPSKI VELIKAN SPREMAN DA IZDVOJI OGROMAN NOVAC ZA PAVLOVIĆA! Srpski defanzivac pred velikim transferom, sada je Milan na potezu - isplivali svi detalji
Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović igra sezonu iz snova u dresu Milana i svojim partijama skrenuo je pažnju najjačih klubova iz Premijer lige.
U aktuelnoj sezoni Pavlović se profilisao kao jedan od najpouzdanijih štopera u Seriji A, pa interesovanje sa ostrva ne iznenađuje. Prema pisanju "Calcio Mercata", u trku za njegov potpis uključio se i Čelsi.
Londonski klub navodno je spreman da izdvoji čak 40 miliona evra, što je cifra koja premašuje ranije spekulacije iz vremena kada je Galatasaraj pratio situaciju oko srpskog defanzivca.
Pominje se i da trener Liam Rosenior u Pavloviću vidi ključnog čoveka odbrane za narednu sezonu.
Ipak, ono što za sada ostaje nepoznanica jeste koliko Milan traži za svog reprezentativca i da li će uopšte biti spreman da ga se odrekne.