Slušaj vest

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović igra sezonu iz snova u dresu Milana i svojim partijama skrenuo je pažnju najjačih klubova iz Premijer lige.

U aktuelnoj sezoni Pavlović se profilisao kao jedan od najpouzdanijih štopera u Seriji A, pa interesovanje sa ostrva ne iznenađuje. Prema pisanju "Calcio Mercata", u trku za njegov potpis uključio se i Čelsi.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Londonski klub navodno je spreman da izdvoji čak 40 miliona evra, što je cifra koja premašuje ranije spekulacije iz vremena kada je Galatasaraj pratio situaciju oko srpskog defanzivca.

Pominje se i da trener Liam Rosenior u Pavloviću vidi ključnog čoveka odbrane za narednu sezonu.

Ipak, ono što za sada ostaje nepoznanica jeste koliko Milan traži za svog reprezentativca i da li će uopšte biti spreman da ga se odrekne.

Ne propustiteFudbalMILAN SRUŠIO TORINO: Strahinja Pavlović "bombom" sa 25 metara rascepao mrežu "bikova"
Strahinja Pavlović
FudbalKAKVA GOLČINA STRAHINJE PAVLOVIĆA: Srpski reprezentativac pocepao mrežu Torina!
Strahinja Pavlović
FudbalSTRAHINJA PAVLOVIĆ DAO GOL ZA MILAN U 90. MINUTU! Srbin ponovo zatresao mrežu - pogledajte sjajnu reakciju našeg štopera!
profimedia-1078090770.jpg
FudbalSTIGLE NOVE INFORMACIJE O POVREDI STRAHINJE PAVLOVIĆA! Ovo zanima apslotnu sve! Alegri ga zamenio na poluvremenu, a evo da li to treba da brine Veljka Paunovića
Strahinja Pavlović

Strahinja Pavlović za pobedu Milana