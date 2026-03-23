Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović igra sezonu iz snova u dresu Milana i svojim partijama skrenuo je pažnju najjačih klubova iz Premijer lige.

U aktuelnoj sezoni Pavlović se profilisao kao jedan od najpouzdanijih štopera u Seriji A, pa interesovanje sa ostrva ne iznenađuje. Prema pisanju "Calcio Mercata", u trku za njegov potpis uključio se i Čelsi.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova

Londonski klub navodno je spreman da izdvoji čak 40 miliona evra, što je cifra koja premašuje ranije spekulacije iz vremena kada je Galatasaraj pratio situaciju oko srpskog defanzivca.

Pominje se i da trener Liam Rosenior u Pavloviću vidi ključnog čoveka odbrane za narednu sezonu.

Ipak, ono što za sada ostaje nepoznanica jeste koliko Milan traži za svog reprezentativca i da li će uopšte biti spreman da ga se odrekne.