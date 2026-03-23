Argentinski fudbalski trener Matijas Almejda nije više šef stručnog štaba Sevilje, saopštio je danas španski klub.
SRPSKI FUDBALER OSTAO BEZ TRENERA! Sevilja ušla u katastrofalan niz, pa otpustila argentinskog stručnjaka!
Sevilja u svom saopštenju nije navela ko će zameniti Almejdu na poziciji trenera.
Almejda je postao trener Sevilje u junu prošle godine, i od tad je na ukupno 32 utakmice na kojima je vodio ekipu, upisao 10 pobeda, sedam remija i 15 poraza.
SEVILJA SRUŠILA I MURINJA: Roma pala posle PENALA, KRALJEVI Lige Evrope osvojili i SEDMI trofej nakon SPEKTAKLA u Budimpešti Foto: Kurir, Trenka Attila / Attila Trenka / Profimedia
"Sevilja želi da zahvali Matijasu Almejdi i njegovom timu na njegovim naporima i profesionalizmu i želi mu sve najbolje ", piše u saopštenju španskog kluba.
Ekipa Sevilje, čiji je kapiten srpski vezista Nemanja Gudelj, nije upisala pobedu ni u jednoj od svoje poslednje četiri utakmice u Primeri i zauzima 15. mesto na tabeli sa 31 bodom.
