Sve je prošlo u najboljem redu.
ISPLIVALE NAJNOVIJE INFORMACIJE! ČUVENI NAPADAČ POLOMIO RUKU, KLUB SE ODMAH OGLASIO! Golgeter je operisan, evo kakvo je sada stanje!
Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen podvrgnut je uspešnoj operaciji nakon preloma desne ruke, saopštio je danas turski klub.
Operaciju je izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici Acibadem Maslak u Istanbulu, a Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak 27-godišnjeg nigerijskog napadača.
Napadač Galatasaraja polomio ruku na utakmici sa Liverpulom. Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, News Images / Sipa USA / Profimedia
Osimen je polomio ruku u revanš utakmici dvomeča osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula, u kojoj je njegova ekipa izgubila 0:4, čime je eliminisana iz tog međunarodnog takmičenja.
Nigerijski napadač je ove sezone odigrao ukupno 29 utakmica i postigao 19 golova za Galatasaraj, koji zauzima prvo mesto na tabeli turskog prvenstva sa 64 boda, četiri više i utakmicom manje od drugoplasiranog Fenerbahčea.
