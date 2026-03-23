Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen podvrgnut je uspešnoj operaciji nakon preloma desne ruke, saopštio je danas turski klub.

Operaciju je izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici Acibadem Maslak u Istanbulu, a Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak 27-godišnjeg nigerijskog napadača.

Napadač Galatasaraja polomio ruku na utakmici sa Liverpulom. Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, News Images / Sipa USA / Profimedia

Osimen je polomio ruku u revanš utakmici dvomeča osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula, u kojoj je njegova ekipa izgubila 0:4, čime je eliminisana iz tog međunarodnog takmičenja.

Nigerijski napadač je ove sezone odigrao ukupno 29 utakmica i postigao 19 golova za Galatasaraj, koji zauzima prvo mesto na tabeli turskog prvenstva sa 64 boda, četiri više i utakmicom manje od drugoplasiranog Fenerbahčea.