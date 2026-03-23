PORODIČNA TRAGEDIJA IGORA TUDORA! Totenhem se hitno oglasio!
Hrvatskom treneru Igoru Tudoru preminuo je otac u nedelju, a za tužnu vest saznao je posle utakmice Totenhema u Premijer ligi.
Tudor nije ispunio medijske obaveze posle teškog poraza od Notingem Foresta kod kuće (3:0).
Totenhem i Juventus, njegov bivši klub, objavili su u ponedeljak da je 47-godišnjem stručnjaku preminuo otac i izrazili saučešće.
- Svi u Totenhemu su veoma tužni zbog smrti oca Igora Tudora. Naše misli i saučešće su uz Igora i njegovu porodicu u ovom neverovatno teškom trenutku - saopštio je Totenhem.
Tudor je za vest saznao neposredno po završetku utakmice u nedelju.
Obaveze, umesto njega, obavio je pomoćnik Bruno Saltor.
Tudor je menadžer Spursa od sredine februara i predstoji im velika borba za opstanak.
Imaju 30 bodova i zauzimaju 17. mesto na tabeli, prvo iznad "crte" zone ispadanja.
