Hrvatskom treneru Igoru Tudoru preminuo je otac u nedelju, a za tužnu vest saznao je posle utakmice Totenhema u Premijer ligi.

Tudor nije ispunio medijske obaveze posle teškog poraza od Notingem Foresta kod kuće (3:0).

Igor Tudor

Totenhem i Juventus, njegov bivši klub, objavili su u ponedeljak da je 47-godišnjem stručnjaku preminuo otac i izrazili saučešće.

- Svi u Totenhemu su veoma tužni zbog smrti oca Igora Tudora. Naše misli i saučešće su uz Igora i njegovu porodicu u ovom neverovatno teškom trenutku - saopštio je Totenhem.

Tudor je za vest saznao neposredno po završetku utakmice u nedelju.

Obaveze, umesto njega, obavio je pomoćnik Bruno Saltor.

Tudor je menadžer Spursa od sredine februara i predstoji im velika borba za opstanak.

Imaju 30 bodova i zauzimaju 17. mesto na tabeli, prvo iznad "crte" zone ispadanja.

