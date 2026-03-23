Teško je zamisliti bilo kakvu anketu o najboljim fudbalerima Hajduka iz Splita svih vremena, a da se u najužem krugu ne pomene ime Ivice Šurjaka.

Bio je predvodnik zlatne generacije "Majstora sa mora" koji su dominirali 70-tih godina prošlog veka. U jednoj deceniji Hajduk je osvojio četiri titule prvaka Jugoslavije i pet Kupova Maršala Tita.

Bio je neko ko je posebno "terorisao" večite rivale, pa je tako zabeleženo da je Partizanu dao deset golova, a Crvenoj zvezdi dva manje.

Navijači su ga obožavali, a tokom čuvenih radio-prenosa bili su mu spevani i stihovi "Najbolje je krilo livo, ime mu je Šurjak Ivo" ili "Šurini prodori su rokenrol pesme, ko Bijelo Dugme s Hajdučke česme".

A mnogi ga znaju i kao igrača koji je više ličio na muzičku zvezdu. Duga kosa privlačila je lepši pol, pa su ga neki prozvali "Zdravkom Čolićem jugoslovenskog fudbala".

Ivica Šurjak je rođen 23. marta 1953. godine u Splitu. Logično, Hajduk mu je od malena bio u krvi, pa je već sa 11 godina postao član kluba. Debitovao je sa 18 godina protiv Partizana, kada je postigao i pobednički gol za 2:1.

Za Hajduk je igrao deset godina, od 1971. do 1981, i odigrao je 272 utakmice postigavši 52 gola. Do 1981. u belom dresu je, računajući evropske i domaće prvenstvene i kup utakmice, nastupio 487 puta i postigao 127 golova. Bio je poznat po driblinzima, brzini, ali i kao jedan od najvećih "trkača" među fudbalerima u tada jakoj Prvoj saveznoj ligi SFRJ.

U dresu „Majstora s mora“ igrao je u vremenu kad je NK Hajduk osvojio najviše titula. U svoje igračke trofeje zabeležio je četiri titule državnog prvaka (1971, 1974, 1975. i 1979. godine) i pet pobeda u finalu Kupa (1972—1977).

Veći deo svoje karijere igrao je u domaćem prvenstvu. Ipak, ostvario je i zavidnu inostranu karijeru, pa je tako igrao jednu sezonu za Pari Sen Žermen i na 33 utakmice postigao 11 golova. Deo karijere je igrao za Udineze u Italiji i Real iz Saragose u Španiji.

Bio je standardan član mlađih reprezentativnih selekcija, a za prvi tim je odigrao 54 utakmice i postigao deset golova.

Poslednju utakmicu odigrao je na Svetskom prvenstvu 1982. godine u Španiji.

Svoj prvi pogodak u nacionalnom dresu je postigao na čuvenoj utakmici protiv Grčke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 1974. godine. Jugoslaviji je bila potrebna pobeda od dva gola razlike na stadionu "Karaiskaki" u Atini. Šurjak je postigao gol kakav se retko viđe za 3:2, da bi Stanislav Karasi u 90. minutu pogodio mrežu Grka i odveo naš tim u baraž i još čuveniju utakmicu protiv Španije u Frankfurtu.

Tada je Josip Katalinski savladao slavnog Iribara u 13. minutu i obradovao stadion ispunjen navijačima Jugoslavije.

Bio je popularan kod navijača zbog golova, asistencija, driblinga, ali i je bio popularan i kod nežnijeg pola zbog svog izgleda. "Frajer sa dugom kosom", kako su govorili, bio je toliki magnet, zajedno sa saigračima Buljanom, Žungulom, Džonijem... da su devojke počele da prate fudbal.

Legenda kaže da je Šurjak dobijao 300 pisama dnevno od obožavalaca, a ta pisma je otvarala njegova sestra Vinka.