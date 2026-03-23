Kada bi se u ovom trenutku podvukla crta i završili svi šampionati širom Evrope, FK Crvena zvezda bi obezbedila direktan plasman u Ligu šampiona.

Borba za mesto koje vodi u ligašku fazu najelitnijeg takmičenja ulazi u završnicu, kako se nacionalna prvenstva približavaju kraju, pa je sve jasnije ko je najbliži titulama.

Zanimljivo je da trenutna situacija ide na ruku crveno-belima. Zvezda je na dobrom putu da odbrani titulu u Superligi, što je osnovni uslov, a dodatno joj odgovara činjenica da ekipe sa većim UEFA koeficijentom trenutno nisu prve u svojim ligama.

Najveća pretnja planovima Zvezde dolazi iz Ukrajine, gde je Šahtjor prepustio vrh tabele Čerkasiju zbog neodigranog meča 21. kola. Tim iz Donjecka ima isti broj bodova kao lider, a ključni momenat u borbi za titulu biće njihov međusobni duel zakazan za 11. april.

Pored Šahtjora, među potencijalnim konkurentima nalaze se i Olimpijakos, Rendžers, Ferencvaroš, Midtjilend i PAOK. Prema procenama statističke platforme “Football meets data”, osim Šahtjora koji ima čak 99% šansi za titulu, Ferencvaroš takođe ima solidne izglede (60%), dok je PAOK najudaljeniji od prvog mesta sa svega 13%.

Zvezdi se daju gotovo sigurne šanse za osvajanje titule u Srbiji - čak 99,9%, što nikako ne ide u prilog Dinamu iz Zagreba. Hrvatski klub je iza crveno-belih i za direktan plasman u Ligu šampiona priželjkuje isti scenario kao Zvezda, ali uz to mu je neophodno i pravo čudo - da Zvezda izgubi titulu. Zbog toga će u Zagrebu do kraja prvenstva navijati za Partizan i Vojvodinu.

Što se tiče Partizana i Vojvodine, čak i u slučaju da osvoje prvenstvo, ne bi mogli da konkurišu za direktno mesto u Ligi šampiona zbog slabijeg petogodišnjeg UEFA koeficijenta.

