Fudbaler Korintijansa Memfis Depaj objasnio je zbog čega je koristio mobilni telefon dok je sedeo na klupi za rezerve tokom utakmice brazilske lige protiv Flamenga, preneli su danas britanski mediji.

Holandski reprezentativac snimljen je kamerama kako koristi telefon u drugom poluvremenu susreta koji je završen rezultatom 1:1, nakon što je zbog povrede napustio igru već u 22. minutu.

Depaj je naveo da je na taj način komunicirao sa medicinskim timom reprezentacije Holandije uoči predstojeće reprezentativne pauze.

"Samo da razjasnim, koristio sam telefon kako bih u tom trenutku stupio u kontakt sa medicinskim osobljem u Holandiji. Izašao sam da podržim tim, iako sam mogao da ostanem u svlačionici zbog povrede", napisao je Depaj na društvenoj mreži X, a preneo Bi Bi Si (BBC).

On je dodao da je razočaran ishodom utakmice, ali da će nastaviti da radi kako bi došli bolji rezultati.

Iskusni napadač, nekadašnji igrač Mančester junajteda i Barselone, za reprezentaciju Holandije odigrao je 108 utakmica i najbolji je strelac u istoriji nacionalnog tima.