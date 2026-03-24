Selektor fudbalske reprezentacija Italije Đenaro Gatuzo izjavio je danas da je nervoza neizbežna dok "azuri" pokušavaju da izbegnu treći uzastopni neuspeh u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Neosporno je da postoji nervoza. Samo neko bez krvi u venama to ne bi osećao. Ali moramo da prenesemo pozitivnu energiju", rekao je Gatuzo uoči baraž meča protiv Severne Irske.

Đanluka Manćini i Erling Haland na meču Italija - Norveška

Italija je prethodna dva puta u baražu eliminisana od Švedske i Severne Makedonije, a sada je ponovo u opasnosti nakon dva poraza od Norveške u kvalifikacijama. "Azuri" moraju da pobede Severnu Irsku u Bergamu, a zatim i boljeg iz duela Vels – Bosna i Hercegovina kako bi izborili plasman na Mundijal.

Gatuzo je naglasio da nema izgovora: "Besmisleno je razmišljati šta smo mogli bolje. Postoji samo utakmica u četvrtak. Zaboravite četiri svetske titule i evropske trofeje, sada postoji samo taj meč." Selektor je takođe potvrdio da je krilni igrač Federiko Kijeza napustio reprezentaciju i vratio se u Liverpul, uz obrazloženje da nije bio spreman ni fizički ni mentalno.

"Nisu svi igrači isti. Kada vidim da neko nije potpuno siguran, moram da donesem odluku. Zajedno smo procenili da je najbolje da se vrati", rekao je Gatuzo.

U međuvremenu, u sastav je pozvan Nikolo Kambianji, dok su u ekipi uprkos povredama ostali Sandro Tonali, Đanluka Skamaka i Alesandro Bastoni.

Probleme ima i rival, pošto je defanzivac Danijel Balard otpao zbog povrede, dok je kapiten Konor Bredli od ranije van stroja.

Gatuzo je istakao da je u prethodnim mesecima, zajedno sa šefom delegacije Đanluiđi Bufonom, obilazio igrače kako bi podigao timski duh.

U slučaju plasmana na Svetsko prvenstvo, Italija bi igrala u grupi sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.