Fudbaler Galatasaraja i reprezentativac Nigerije Viktor Osimen uspešno je podvrgnut operaciji desne ruke, saopštio je turski klub.

Osimen je pre pet dana polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula (0:4).

Napadač Galatasaraja polomio ruku na utakmici sa Liverpulom.

U saopštenju turskog kluba se navodi da je operaciju izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici u Istanbulu.

Međutim, Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak nigerijskog fudbalera.

Ne propustiteFudbalOVAJ SNIMAK OBILAZI SVET! ČUVENI FUDBALER UHVAĆEN KAKO "ČAČKA" TELEFON NA KLUPI! Svi su ga razapeli zbog toga, on se oglasio i otkrio šta je zapravo radio!
TenisSENZACIJA U MAJAMIJU! Ispao Danil Medvedev!
Danil Medvedev
Ostali sportovi"POSTALO JE JASNO DA NE MOGU..." Olimpijsku šampionku nećemo gledati u Londonu zbog povrede!
FudbalNE SKIDAJU OSMEH SA LICA! SERGEJ I VANJA SE VRATILI U REPREZENTACIJU SRBIJE! Braća došla u Staru Pazovu - ova fotka obilazi naciju! FOTO
Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir