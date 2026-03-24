Viktor Osimen, fudbaler Galatasaraja, uspešno je operisan nakon povrede ruke. Očekuje ga duga pauza, saopštio je turski klub.
Fudbaler Galatasaraja i reprezentativac Nigerije Viktor Osimen uspešno je podvrgnut operaciji desne ruke, saopštio je turski klub.
Osimen je pre pet dana polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula (0:4).
Napadač Galatasaraja polomio ruku na utakmici sa Liverpulom.
U saopštenju turskog kluba se navodi da je operaciju izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici u Istanbulu.
Međutim, Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak nigerijskog fudbalera.
