Slušaj vest

Godina je 2003, a predsednik Fudbalskog kluba Real je Florentino Perez.

Prvi čovek "kraljevskog" kluba krenuo je u stvaranje tima koji je kasnije prozvan "galaktikosi".

Ronaldinjo

Jedna od potencijalnih meta bio je igrač Pari Sen Žermena Ronaldinjo Gaučo.

Međutim, tog leta čarobnjak iz Brazila je obukao dres najvećeg rivala, ekipe Barselone.

U priču je bio umešan i Mančester Junajted sa Aleksom Fergusonom, ali Englezi nisu imali šanse.

Epski zaokret zbog ružnoće

Kako je došlo do epskog zaokreta i jedne od najvećih pogrešnih odluka u istoriji fudbala?

Florentino Perez je nonšalantno izjavio da je Ronaldinjo "previše ružan" da bi bio galaktikos. Nije bilo bitno što je talentovan, što je njegova igra bila magična, driblinzi impresivni. Nije vredelo ni ubeđivanje Roberta Karlosa, koji je poručio da je Ronaldinjo "broj 1, dobar kao Ronaldo i Rivaldo sa samo 24 godine".

Da je Perez bio iskren, govori i izjava jednog od rukovodilaca kluba u tom periodu, data El Paisu: "Koliko je ružan Ronaldinjo? Nije imalo smisla kupovati ga, nije vredelo. Toliko je ružan da bi vas potopio kao brend. Između Ronaldinja i Bekama, sto puta bih kupio Bekama. Samo pogledajte koliko je Bekam zgodan, kakvu klasu ima, kakvu sliku ima. Čitava Azija se zaljubila u nas zbog Bekama. Ronaldinjo je previše ružan".

Ronaldinjo udahnuo Barseloni novi život

Bekam je te 2003. godine stigao iz Junajteda za oko 45 miliona evra.

I Real jeste dobio pažnju svetskih medija i javnosti, ali je izgubio ono najbitnije - uspehe na terenu.

"Jadni" Ronaldinjo je iz Pariza umesto u Madrid, skrenuo levo i završio u Barseloni za 30 miliona evra.

Klub sa stadiona "Kamp Nou" je frišku sezonu završila katastrofalno. Ne samo da je Real osvojio titulu, nego je Barsa bila tek šesta i nije ostvarila plasman u Ligu šampiona. Dugovi se gomilaju, Bekam i Tjeri Anri odbijaju dolazak.

I onda kreće jedna od najlepših stranica svetskog fudbala.

Na debiju, Ronaldinja je gledalo 80.237 navijača. Utakmica je kasnija dva sata, počela je u ponoć, a oko 1.30 iza ponoći Ronaldinjo šalje bombu sa 30 metara. Prvenac koji je zaludeo navijače ovog kluba.

Da skratimo, dok je Bekam skupljao skandale sa "spajsicom" Viktorijom, Ronaldinjo je skupljao trofeje. U prve dve sezone je osvojio dva prvenstva Španije, jednu Ligu šampiona, postao je u izboru FIFA dva puta uzastopno najbolji igrač planete, a osvojio je i Zlatnu loptu.

Ronaldinjo servirao hladnu osvetu

Ali, ono najslađe tek dolazi na red. Osveta se servira hladna, kažu naši stari. A Ronaldinjo je umeo da čeka.

Prvi El klasiko u sezoni 2005/06 odigran je na stadionu "Santjago Bernabeu".

Bio je 19. novembar, stadion u Madridu pun kao trezor Ilona Maska. na tabeli samo bod razlike između dva velikana. I jedan čovek.

Golman Reala Iker Kasiljas verovatno i danas ima noćne more sa te utakmice. Jednako kao Serhio Ramos koji je trebao da čuva Brazilca, a koji i danas posećuje kiropraktičara za nameštanje kičme.

Plesao je Ronaldinjo, postigao dva gola, a onda je ceo stadion ustao i aplaudirao Ronaldinju.

Prvi put su navijači Reala posle 22 godine apludirali fudbaleru Barselone. Jedini kome je ta čast učinjena pre toga bio je slavni Dijego Maradona.

Ronaldinjo je udahnuo Barseloni novi život, a ostaće upamćen i po tome da je bio mentor tada mlađanom Lionelu Mesiju. Argentinac je 2004. godine debitovao za prvi tim Barse, a ostalo je istorija.