Portugalski golman Diogo Košta zbog povrede neće igrati za reprezentaciju u predstojećim prijateljskim utakmicama protiv Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je danas Fudbalski savez Portugala.

Košta (26) je zadobio povredu aduktora nastupajući za Porto, a nakon pregleda lekarski tim reprezentacije procenio je da nije spreman za igru.

Selektor Portugala Roberto Martines naknadno je pozvao Rikarda Velja, koji trenutno brani za Genčlerbirlidgi, i biće treća opcija iza Hosea Saa iz Vulverhemptona i Ruija Silve iz Sportinga.

Izostanak Košte dodatno komplikuje situaciju za Martinesa, koji neće moći da računa ni na Ruben Diasa, Rafaela Leaa, kao ni kapitena Kristijana Ronalda.

Portugal će pripreme za Svetsko prvenstvo 2026. početi 28. marta protiv Meksika, na otvaranju renoviranog stadiona "Estadio Azteca" u Meksiko Sitiju, dok će 31. marta igrati protiv SAD u Atlanti.