Fudbalski klub Borusija Dortmund imenovala je Olea Boka za novog sportskog direktora, a saradnja sa 40-godišnjim stručnjakom počinje od srede, preneo je danas nemački klub.

Bok će potpisati ugovor sa nemačkim klubom do 30. juna 2029. godine.

"Bok je željeni kandidat za poziciju sportskog direktora. Dugo sam pratio njegov izvanredan rad u Elversbergu i uveren sam da se savršeno uklapa u naš klub, kako profesionalno, tako i lično", izjavio je sportski direktor Dortmunda Lars Riken.

Bok je u Elversbergu najpre radio kao sportski direktor, a potom i kao član uprave za sport, predvodeći klub do dva uzastopna plasmana u viši rang (2022. i 2023.), čime je ekipu iz Regionalne lige doveo do vrha druge Bundeslige, uz razvoj brojnih mladih talenata.

Generalni direktor kluba Karsten Kramer istakao je da Bok, uprkos relativno mladim godinama, već poseduje veliko iskustvo i snažan timski duh, što se uklapa u ambicije kluba.

Bok je rođen u Bekumu i tokom igračke karijere nastupao je za Rot Vajs Alen, Duizburg i Vehen, pre nego što je 2017. završio profesionalno bavljenje fudbalom. Iste godine započeo je rad kao skaut u Elversbergu, da bi već 2018. postao sportski direktor, a 2023. i član uprave za sport.

"Borusija Dortmund je jedan od najvećih klubova u Evropi i veoma sam uzbuđen zbog ovog izazova. Želim da doprinesem daljim uspesima kluba i radu sa jakim timom", rekao je Bok.

Dortmund će novog sportskog direktora zvanično predstaviti na konferenciji za medije u sredu.