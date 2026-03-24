Fudbalski klub Totenhem uputio je danas saučešće svom treneru Igor Tudor povodom smrti njegovog oca Marija, koja se dogodila tokom vikenda.

Hrvatski stručnjak (47) nije se pojavio pred medijima posle poraza od Notingem Foresta (0:3), a klub je kasnije potvrdio da je razlog porodična tragedija.

"Svi u Totenhemu duboko su potreseni zbog smrti oca Igora Tudora. Naše misli i saučešće su uz Igora i njegovu porodicu u ovom teškom trenutku", navodi se u saopštenju londonskog kluba.

Podršku je uputio i Juventus, za koji je Tudor nekada nastupao i koji je takođe izrazio solidarnost sa trenerom i njegovom porodicom.

Tudor se nalazi u veoma teškoj situaciji i na sportskom planu, pošto još uvek nema pobedu u Premijer ligi nakon pet utakmica na klupi Totenhema. Ekipa je trenutno na 17. mestu, sa samo bodom iznad zone ispadanja i sedam kola do kraja.

Serija loših rezultata dodatno opterećuje klub, koji je bez pobede u prvenstvu već 13 utakmica, što predstavlja najgori niz u više od 90 godina.