Kad je izašao tim Partizana koji počinje meč protiv Mladosti iz Lučana, reakcija svih bila je ista - neverica. Na poziciji napadača - Ognjen Ugrešić.

Eksperiment protiv jedne od slabijih ekipa u ligi od strane Srđana Blagojevića, naravno, bio je osuđen na fijasko. Nije pomogla ni činjenica da su crno-beli igrali sa igračem više preko 60 minuta. Kad je mentalitet trenera takav da se odluči da Mladost (uz dužno poštovanje ovom timu) napadne sa Ognjenom Ugrešićem, ne može da dođe ni sportska sreća.

Najveći problem u celoj priči je ideja da Partizan igra bilo koji meč u ovdašnjoj ligi bez napadača. Nije da crno-beli nisu imali rešenje, pa da su bili prinuđeni na to. Sebastijan Polter je bio na klupi, samim tim su imali napadača u protokolu za utakmicu. Da je u pitanju i pet puta slabiji fudbaler od Poltera - on je morao da počne meč. Zašto? Zato što ime Fudbalskog kluba Partizan zahteva da ovaj klub igra napadački fudbal. A to sa Ognjenom Ugrešićem u špicu nije moguće.

Sve ovo ide na dušu Srđanu Blagojeviću, koji poseduje veliko fudbalsko znanje, ali očigledno nije trener za Partizan. Ni otkaz koji je dobio nije mu pomogao da razume veličinu Partizana. U prvom delu mandata bio je zadovoljan posle nekih mečeva u kojima crno-beli nisu pobedili, sada je odlučio da krene bez napadača utakmicu u Superligi Srbije.

Te dve stvari direktno se kose sa DNK Partizana.

Nije Partizan klub na kojem treneri treba da se uče. Armija navijača zahteva pobednike. Bez obzira na sve okolnosti i stanje u klubu - obaveza svakog na klupi i terenu ko nosi obeležja Partizana je ista. Pobeda. Napad.

Blagojević to još nije razumeo.