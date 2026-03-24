Posle perioda van reprezentacije, braća Sergej i Vanja Milinković-Savić ponovo su na spisku nacionalnog tima Srbije, što predstavlja jednu od ključnih vesti uoči novog okupljanja "orlova". Selektor Veljko Paunović odlučio je da vrati dvojicu igrača, koji se gotovo dve godine nisu odazivali pozivima prethodnog selektora.

Jučerašnje okupljanje označilo je početak novog ciklusa i potencijalno drugačijeg lica Srbije na terenu. Za razliku od ranijih spekulacija, i Sergej i Vanja Milinković-Savić poslednji put su nastupili za reprezentaciju tokom Evropskog prvenstva 2024. godine, a posle toga nisu pronalazili zajednički jezik sa tadašnjim selektorom. Koji to nije nijednom želeo da prizna.

Njihov povratak sada dolazi u idealnom trenutku - Srbija traži tim za naredne kvalifikacione cikluse i ima dosta vremena da dođe do onoga što selektor i nacija žele. Sergej, kao jedan od najkompletnijih veznih igrača koje Srbija ima u poslednjoj deceniji, donosi fizičku snagu, pregled igre i sposobnost da preuzme odgovornost u ključnim momentima. Njegovo prisustvo u veznom redu moglo bi da donese neophodnu ravnotežu između defanzivnih zadataka i ofanzivne kreacije. Zašto nam je SMS neophodan? Jer boljih igrača u aktuelnom momentu - nemamo.

Na drugoj strani, Vanja se vraća kao ozbiljna opcija među stativama, sa iskustvom i kontinuitetom na vrhunskom nivou fudbala u dresu Napolija. Imaće Vanja ogromnu konkurenciju jer su Rajković i Petrović takođe na top nivou, i to već nekoliko godina.

Predstojeće dve prijateljske biće prilika da se vidi kako će izgledati nova Srbija pod Paunovićem, ali i kako će se uklopiti igrači koji se vraćaju u sistem. Jedno je sigurno - povratak braće Milinković-Savić nije samo kadrovska promena već potez koji može Srbiju da učini jačom i ozbiljnijom reprezentacijom (koja neće da gubi od Albanije na domaćem terenu).

Šta ćemo da dobijemo od njih, zavisi od njihovog pristupa reprezentativnim obavezama, ali i vizije selektora Paunovića i njegovog pristupa braći, oko kojih je bilo toliko bure.

Uz sve ovo, važno je da ne zaboravimo da nas je očito sve obmanjivao Dragan Stojković po pitanju dvojca Milinković-Savić i da je njegova uloga u njihovom odbijanju da budu deo "orlova" ogromna.

Pošto je uvek prećutkivao stvari koje se dešavaju i gurao ih pod tepih, Piksi je na kraju ispao krivac u celoj priči. Da se odlučio da javno i otvoreno govori o svemu, verovatno bi o njemu slika u javnosti bila drugačija.