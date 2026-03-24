Slušaj vest

Selektor Veljko Paunović je na konferenciji za medije govorio o raznim temama, a u popodnevnim časovima fudbaleri su stigli u SC Fudbalskog saveza Srbije.

FSS je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vidi trenutak kada se reprezentativci pozdravljaju, ali i momenat kada im se pridružuje selektor.

Na početku snimka Paunović prekida razgovor Petra Ratkova i Vanje Milinkovića-Savića, a zatim je prikazan i susret sa Sergejom Milinkovićem-Savićem koji je bio u društvu Miloša Veljkovića.

Sergej i Vanja Milinković-Savić ponovo u reprezentaciji

Paunović je uspeo da vrati u nacionalni tim braću Milinković-Savić koji nisu bio deo reprezentacije još od Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024. godine.

Lepo je ponovo ih videti na ovom mestu, a posebno je lepo bilo videti reakciju njih dvojice i selektora prilikom susreta.

Osmeh i zagrljaj za fudbalera i golmana koje selektor dobro poznaje. Radi se o momcima koji su bili deo zlatne generacije orlića koja je 2015. godine pod vođstvom upravo Paunovića osvojila Svetsko prvenstvo za igrače uzrasta do 20 godina.

Bonus video: