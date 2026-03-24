Slušaj vest

Selektor Veljko Paunović je na konferenciji za medije govorio o raznim temama, a u popodnevnim časovima fudbaleri su stigli u SC Fudbalskog saveza Srbije.

FSS je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vidi trenutak kada se reprezentativci pozdravljaju, ali i momenat kada im se pridružuje selektor.

Na početku snimka Paunović prekida razgovor Petra Ratkova i Vanje Milinkovića-Savića, a zatim je prikazan i susret sa Sergejom Milinkovićem-Savićem koji je bio u društvu Miloša Veljkovića.

Sergej i Vanja Milinković-Savić ponovo u reprezentaciji Foto: Fss

Paunović je uspeo da vrati u nacionalni tim braću Milinković-Savić koji nisu bio deo reprezentacije još od Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024. godine.

Lepo je ponovo ih videti na ovom mestu, a posebno je lepo bilo videti reakciju njih dvojice i selektora prilikom susreta.

Osmeh i zagrljaj za fudbalera i golmana koje selektor dobro poznaje. Radi se o momcima koji su bili deo zlatne generacije orlića koja je 2015. godine pod vođstvom upravo Paunovića osvojila Svetsko prvenstvo za igrače uzrasta do 20 godina.

Ne propustiteFudbalKAKO NAS JE PIKSI SLAGAO? Sada je sve jasno!
FSS-PRESS_19.JPG
FudbalVELJKO PAUNOVIĆ SE OBRATIO SRBIJI: Nikad otvorenija i iskrenija konferencija: Pričao o apsolutno svakom igraču...
Veljko Paunovic KZN_230326011.JPG
Fudbal"MOJ PRIJATELJ BASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER..." Selektor Srbije totalno neočekivano citirao bivšeg muža Ane Ivanović
Paunović i Švajnštajger
Fudbal"NISMO SE POMERILI..." Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju?! Veljko Paunović otkrio detalje pregovora sa bivšim kapitenom
Veljko Paunović i Dušan Tadić

Bonus video:

Veljko Paunović o kodeksu reprezentacije