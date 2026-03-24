SRBIJA IMA RAZLOG ZA OPTIMIZAM, OVO DUGO NISMO VIDELI! Selektor uz osmeh grlio dvojicu srpskih fudbalera, pogledajte njihovu reakciju kada su ga videli
Selektor Veljko Paunović je na konferenciji za medije govorio o raznim temama, a u popodnevnim časovima fudbaleri su stigli u SC Fudbalskog saveza Srbije.
FSS je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem se vidi trenutak kada se reprezentativci pozdravljaju, ali i momenat kada im se pridružuje selektor.
Na početku snimka Paunović prekida razgovor Petra Ratkova i Vanje Milinkovića-Savića, a zatim je prikazan i susret sa Sergejom Milinkovićem-Savićem koji je bio u društvu Miloša Veljkovića.
Paunović je uspeo da vrati u nacionalni tim braću Milinković-Savić koji nisu bio deo reprezentacije još od Evropskog prvenstva u Nemačkoj 2024. godine.
Lepo je ponovo ih videti na ovom mestu, a posebno je lepo bilo videti reakciju njih dvojice i selektora prilikom susreta.
Osmeh i zagrljaj za fudbalera i golmana koje selektor dobro poznaje. Radi se o momcima koji su bili deo zlatne generacije orlića koja je 2015. godine pod vođstvom upravo Paunovića osvojila Svetsko prvenstvo za igrače uzrasta do 20 godina.
