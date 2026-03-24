Gost emisije "Svet malog fudbala" bio je Nemanja Subotić, aktuelni fudbaler Budućnosti iz Dobanovaca i futsaler Partizana.

Subotić je u centar pažnje srpske fudbalske javnosti došao asistencijom protiv Crvene zvezde u Kupu Srbije, kada je promešao odbranu našeg šampiona i namestio gol Milanu Janjiću. Ipak, daleko od toga da Subotić iza sebe nema zavidnu karijeru - igrao je i za Vojvodinu, bio je u Slovačkoj i Kazahstanu, a imao je priliku da sarađuje sa braćom Tončev, sa Ivicom u Radničkom iz Niša, a Novicom u Radniku iz Surdulice.

I upravo je Nemanja Subotić bio deo jednog meča koji su odigrali Radnik i Radnički, a koji je bio pod posebnom lupom FIFA i UEFA. Nišlijama je trebalo da pobede jer su se borili za opstanak, Radnik je bio u sigurnoj zoni, te je kvota na pobedu Radničkog bila tek 1,33. Svi su verovali da će se susret završiti pobedom Radničkog, ali je on na kraju završen bez pobednika i bez golova - 0:0.

Meč je odigran 25. aprila 2021. godine, a Subotić je u emisiji "Svet malog fudbala" otkrio kako ga se seća.

- Sećam se tačno te utakmice, igrao sam je. Bio je trener Slavoljub Đorđević, mi smo završili u gornjem delu tabele i meč je bio bez takmičarskog značaja za nas. Radnički Niš se baš borio za opstanak i generalno te utakmice su uvek bile pod malo većom prismotrom UEFA i FIFA jer se zna ko su vlasnici klubova i kako to funkcioniše u našem sistemu - počeo je priču Subotić, pa dodao:

- Međutim, ne mogu da grešim dušu, utakmica se završila 0:0 i Radnički je imao problema do poslednjeg kola. Trebalo je da im se poklope rezultati da bi oni ostali, na kraju se tu nešto izdešavalo i ostali su. To je ona sezona kada je ispao Rad, kada je Andrija Kaluđerović promašio penal... Bilo je tu raznih kalkulacija, da je Rad ostao, Niš bi ispao... U svakom slučaju, oni su se spasili poslednje kolo.

Podelio je Subotić i anegdotu iz perioda kada je igrao za Radnički iz Niša.

- Bila je anegdota jedna sa Ivicom Tončevim iz Niša. Imali smo loše rezultate, pa je ušao tako malo da nas vređa od igrača do igrača, pa se sećam da je Aksentijevića pitao, "Aksentijeviću, kako si ti", a ovaj je rekao "Dobro, oporavljam se". Pitao ga je Tončev "Dokle si stigao sa oporavkom", a Aksentijević odgovorio "Pa, na nekih 70% sam trenutno". Znam da mu je Ivica rekao "E, pa toliku ćeš platu i da primiš". Toga onako uvek ima u tom našem fudbalu - rekao je sa osmehom na licu Nemanja Subotić.

Kompletnu priču sa Nemanjom Subotićem možete pronaći na YouTube kanalu "Mali fudbal velike priče".

Kurir sport / Svet malog fudbala

