Torcida, grupa navijača Hajduka iz Splita, poslednjih meseci skrenula je pažnju javnosti na sebe.

Poslednja vest, vezano za ovu navijačku skupinu iz Dalmacije, pokazuje da je došlo do ozbiljnih problema na relaciji Split - Zagreb!

Pripadnici navijačke grupe Torcida

Navijačka grupa Torcida donela je odluku da pripadnici podgrupe iz Zagreba više ne budu na utakmicama Hajduka. I to posle 35 godina. Odluka važi do kraja sezone, mada je pitanje da li će podgrupa iz Zagreba uopšte više i postojati.

O čemu se zapravo radi? Poslednjih dana fudbalska javnost u Hrvatskoj pisala je o tome da su pristalice Dinama iz Zagreba Bed Blu Bojsi presreli, a onda i pretukli jednog pripadnika Torcide. Kada su mu oduzeli telefon, u njemu su navodno pronašli pisane i audio poruke sa navijačima Partizana.

Tokom utakmice Lokomotiva - Dinamo se zbog ovoga pojavila i poruka sa natpisom "Tko to ovde Peva? Torcida Beograd", čime su navijači iz Zagreba direktno provocirali najvatrenije pristalice Hajduka iz Splita.

Pre nekoliko dana, na društvenim mrežama pojavile su se i poruke koje su razmenjivali jedan od vođa Torcide i navijači Partizana u kojem je između ostalog predstavnik navijača Hajduka govorio ružno o svojoj grupi, a isto tako i otkrivao planove Torcide.

Mediji iz Hrvatske posvetili su veliku pažnju ovim dešavanjima, pa je sukob između pripadnika Torcide proteklog vikenda bio više u fokusu, nego utakmice tamošnjeg prvenstva. Sporni deo razgovora može se videti ovde.