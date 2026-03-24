GOLMAN BRUTALNO UBIJEN U PUCNJAVI: Porodica mladog sportiste u očaju i potpunom šoku
Golman kluba Forvard je sanjao o profesionalnoj karijeri, ali je brutalno ubijen u subotu uveče u stambenom delu grada.
Policija je intervenisala neposredno pre ponoći nakon dojave o pucnjavi.
Hitna pomoć je prebacila Moshagena u bolnicu, gde je nažalost konstatovana smrt. Prema prvim informacijama, mladi golman nije imao veze sa kriminalnim krugovima, a porodica je u dubokom šoku.
Živeo je za fudbal
Hugov otac Joakim Gunarson nije krio bol u razgovoru za švedske medije.
"Njegov veliki san je bio da postane profesionalni fudbaler. Uložio je sve vreme u to i ova godina je trebalo da bude njegova godina. To je praznina. Jednog trenutka ste zaista ljuti, a sledećeg ste tužni jer ste izgubili jedno od svoje dece na potpuno nepotreban način. Potpuno besmislen način. Viđao se sa svima i razgovarao sa svima i želeo je da pomogne koliko je mogao. Stvarao je radost i uvek je bio od pomoći. Uvek je imao sjaj u očima i pokazivao je palac gore".
Hugo je bio najstarije od troje dece i redovno je išao u crkvu. U svlačionici Forvarda je važio za omiljenu osobu, uvek vedar, uvek spreman da pomogne saigraču.
Oglasio se kapiten tima Hozef Ibrahim.
"Bićemo jaki i držati se zajedno. Za dobrobit Huga i njegove porodice bićemo tu jedni za druge i širićemo ljubav".
Evo šta je poručila Hugova majka Mari.
"Osećamo da je on sa Bogom. Znamo da mu je gore dobro. Imao je odgovornost. Sve je učinio za svoju braću i sestre. Mnogi su ga voleli".
Cela fudbalska zajednica u Orebru i Švedskoj je potresena ovom tragedijom.