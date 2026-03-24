Veterani FK Crvena zvezda proteklog vikenda boravili su na Kosovu i Metohiji.

Nekadašnji fudbaleri Crvene zvezde dali su i humanitarni ton svojoj poseti, jer su posetili srpski narod i monaštvo u južnoj srpskoj pokrajini.

Dragan Bogavac, Dušan Savić, Boško Đurovski, Dejan Lekić, Danijel Ljuboja i Radovan Krivokapić sa mati Mardarijom ispred Pećke Patrijaršije Foto: Privatna arhiva

Obilazak svetinja

Veterani FK Crvena zvezda posetili su srpske svetinje - Gazimestan, Pećku Patrijaršiju, Visoke Dečane, Gračanicu... U delegaciji crveno-belih bili su Dušan Savić, Boško Đurovski, Dragan Bogavac, Radovan Krivokapić, Dejan Lekić...

U Pećkoj Patrijaršiji dočekala ih je mati Mardarija i ugostila, a oni su joj podarili prsluk sa grbom Crvene zvezde, jer je ona veliki navijač crveno-belih.

Veterani FK Crvena zvezda na Kosovu i Metohiji Foto: Privatna arhiva

Ljuboja sa zvezdašima

Sa crveno-belima bio je i Danijel Ljuboja, nekadašnji reprezentativac naše zemlje, koji je jedno vreme bio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, a poslednjih godina živi povučeno liturgijskim životom, na relaciji Pariz - Beograd. Sa njim je bio i njegov brat.

Veterani Crvene zvezde u nedelju ujutro prisustvovali su liturgiji u manastiru Gračanica, gde su se i pričestili. Posle su bili u razgovoru sa igumanijom manastira Sarom i sestrinstvom.

Dragan Bogavac, Dušan Savić, Boško Đurovski, Dejan Lekić, Danijel Ljuboja i Radovan Krivokapić ispred Narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji Foto: Privatna arhiva

Narodna kuhinja hrani 2.500 ljudi svaki dan

Posle su tokom dana učestvovali na turniru u Gračanici i družili se sa Srbima. Veruju da su makar za trenutak uspeli da im daju podstrek i nadu da izdrže sve poteškoće sa kojima se svakodnevno susreću.

Na kraju misije, veterani FK Crvena zvezda obišli su i Narodnu kuhinju koja svaki dan sprema 2.500 obroka za naše ljude koji nemaju dovoljno sredstava za normalan život na Kosovu i Metohiji.